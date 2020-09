Els API veuen electoralisme en la llei que regula el lloguer

En aquest sentit, Company ha advertit que la llei que es va aprovar ahir al Parlament “serà contraproduent i provocarà que l’oferta, el punt essencial perquè baixin els preus, es reduirà com està passant en altres països”. El president d’aquest col·lectiu professional ha reconegut que “hi ha moltes famílies que no poden accedir a un pis de lloguer però que el que és necessita és un estoc molt més important d’habitatge públic de lloguer social i aquí no s’han fet els deures”.

Sobre els canvis introduïts a última hora en la llei, Company els ha qualificat de “retocs intranscendents” que només serveixen perquè Junts per Catalunya es justifiqui. En aquest sentit, ha lamentat que la formació liderada per Carles Puigdemont no hagi tingut “valentia” per mantenir unes esmenes que sí milloraven la llei.