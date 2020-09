El PNC de Marta Pascal demana pas després “del fracàs de la via unilateral de Puigdemont i Junqueras”

la líder del PNC (Partit Nacionalista de Catalunya), Marta Pascal, ha defensat "els ideals nacionalistes" i una "negociació exigent" amb el govern espanyol davant el projecte rupturista de Junts per Catalunya i d'Esquerra. “Són vies que han fracassat, no som independents, és evident que alguna cosa s’ha fet malament”, ha rematat.

En aquest sentit, Pascal també ha deixat clar que no formaran part de cap govern que “aposti per la desobediència, la confrontació i la unilateralitat". L’ex dirigent del PDECAT ha explicat que el PNC no renuncia a “la sobirania fiscal, a un referèndum pactat i a l’indult o l’amnistia” per als polítics presos però tot això ho veu compatible amb la reactivació econòmica i aportar “solucions al dia a dia”.

De cara a possibles pactes electorals, Pascal ha manifestat la seva intenció de presentar-se en solitari i s’ha desmarcat d’una negociació amb altres formacions per pactar una candidatura: “No ens trobaran en l’hortet d’un i de l’altre”. La líder del PNC ha prioritzar la consolidació d’aquest projecte polític però ha reconegut que, en l’actual situació d’emergència, estan obligats a parlar amb totes les forces presents a la política catalana.