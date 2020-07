L’alcalde d’Alcarràs demana al Govern passar a la fase 2 i aparcar els pols polítics i judicials

Segons Ezquerra, amb la fase 2, tal i com s’ha aplicat en algunes zones d’Aragó, les mesures per frenar el coronavirus “ja s’estarien aplicant des del primer moment”. En canvi, l’alcalde d’Alcarràs, a la comarca del Segrià, avisa que “fins ara no hi ha marc legal per fer res i els ajuntaments ens trobem desprotegits davant aquesta incertesa”.

Ezquerra ha avisat que la ciutadania els està fent arribar el seu malestar i ha instat el govern català a “ser més resolutiu i més àgil i deixar-nos de tanta burocràcia i d’aquests pols político-judicial”.

En aquest sentit, el batlle d’Alcarràs ha reivindicat la imatge d’unitat que van oferir dilluns els alcaldes del Baix Segrià i ha demanat que aquesta es traslladi a l’alta política. “En aquesta taula ha d’estar també la subdelegació del govern espanyol a Lleida, hem d’utilitzar totes les eines”, ha rematat Ezquerra.