El PP català avisa a Salvador Illa: “Volem fer el sorpasso al separatisme amb un canvi de de debò”

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Fernández ha rebutjat facilitar una investidura de Salvador Illa amb una “suma acrítica”. El líder del PP català ha deixat clar que “no s’empassaran les operacions mediàtiques que dissenyen Pedro Sánchez i Iván Redondo per tal que tothom accepti al canvi de cromos entre Salvador Illa i Miquel Iceta i assumeixi que Ila hagi de ser sí o sí el president de la Generalitat de Catalunya”.

En aquest sentit, el dirigent del PP ha defensat que el seu objectiu és “fer un sorpasso al separatisme i fer un govern diferent, amb un canvi de debò” perquè no governi ni l’esquerra ni el nacionalisme. Fernàndez ha recordat que altres partits, en al·lusió a Ciutadans, “no han estat alternativa ni al nacionalisme, fins i tot guanyant les eleccions, ni al sanchisme de l’esquerra radical que està governant a Espanya”.

El cas de Daniel Serrano

Sobre el fet que Daniel Serrano hagi dimitit dels seus càrrecs per la investigació judicial que s’ha obert contra ell per una presumpta agressió sexual, el líder del PP català ha afirmat que aquesta decisió “és la correcta” i ha recordat que “no tothom ho fa amb tanta rapidesa”. Això sí, Fernández ha demanat respecte per la presumpció d’innocència i ha assegurat que ara el cas està en mans de la justícia.