El PP català aclareix: "No volem una candidatura conjunta amb Ciutadans; volem aglutinar aquest espai polític sota les nostres sigles"

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya", el president del PP català ha deixat clar que no han traslladat cap missatge a Ciutadans: "Per evitar la dispersió de vot del nostre espai polític, el millor és que sota les sigles del PP anem junts a Catalunya. Anar per separats és perjudicial i les coalicions electorals d'aquest tipus tampoc funcionen, això funciona quan el PP aglutina tot aquest suport". Segons Fernández, això és el que passarà a les eleccions de la Comunitat de Madrid: “Així es com es guanyarà a l’esquerra a Madrid i també com es pot guanyar al nacionalisme a Catalunya”.

Tres mesos sense control al govern de Catalunya

El dirigent popular també ha lamentat que el vicepresident amb funcions de president Pere Aragonès no compareix al Parlament des del 13 de gener i, per això, ahir van registrar una petició perquè ho faci. “Tres mesos sense control de l’activitat del govern és una cosa inèdita en democràcia; després els que s’omplen la boca de democràcia no la practiquen quan ho han de fer”, ha destacat Fernández en al·lusió als partits independentistes.

El PSC i el cordó sanitari

Alejandro Fernández ha qualificat de “plantejament correcte” que el PSC s’hagi desmarcat d’aquest “frau de llei” per evitar que VOX es quedi sense un senador però no entén perquè encara continuen amb “la retòrica del cordó sanitari”. “És la història del PSC, no saps mai amb quin peu s’aixecaran, si amb el constitucionalista o amb una altra cosa”, ha conclòs el líder del PP català.