Nits de Ràdio 18/05/2023

Analitzem amb un somriure la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, David Morales i Alan Jornet. Entre d'altres temes analitzem els errors humans a partir de la noticia del maquinista que va anar a Terrassa enlloc de Sabadell.





En el seu reportatge, l'Eva Albiol ens presenta una monografia molt especial, relacionada amb la Tarragona romana, que ha aportat nous coneixements i ha obert noves línies d'investigació.







Parlem amb una de les autores de "Madrebulario", escrit per, Marta Puigdemasa i Paola Villanueva. On redefineixen, amb bon humor, els conceptes que et canvien quan ets mare.