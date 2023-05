Nits de Ràdio 17/05/2023

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens analitza com va anar el recent festival d'eurovisió amb la presència de Blanca Paloma.





Iñaki Jiménez Largo, el nostre divulgador econòmic ens parla de la situació dels bancs americans i l'efecte que té en els europeus.







Més de la meitat dels espanyols es planteja canviar de feina aquest any, segons LinkedIn. En el seu reportatge, l'Eva Albiol entrevista a Ángel Sáenz, director general de LinkedIn Espanya i Portugal per conèixer les causes d'aquesta tendència.







Jordi González, coach, ens explica la importancia de treball en equip i com fer sinergies.





Entrevistem Curro Cañete, autor de "El amor comienza en ti" un llibre on aprendre a estimar-nos i a relacionar-nos amb els demés.