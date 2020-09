Nits de Ràdio 16/09/2020

NITS DE RÀDIO AMB DAVID CERVELLÓ

Podcast complet de Nits de Ràdio amb David Cervelló Ariadna Giné, la nostra experta en moda i tendències ens porta dos dissenyadors que presenten col·lecció al 080: La Maite directora creativa de "Lola Casademunt" i l'"Eñaut". Per riure una estona dividim el món en dos, entre els que prefereixen l'ebook o el llibre en paper amb Thais Buforn i David Morales. Temps pel nostre coach, Jordi González, que ens parla de tips per l'esperança Xerrem amb Nora Rodríguez formadora i educadora que ens parla dels nous reptes de l'educació en temps de covid, què els cal als alumnes per afrontar els nous reptes que ens depararà el futur?