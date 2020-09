Coneixeu la nova reglamentació sobre l'ús dels tacògrafs?

NITS DE RÀDIO AMB DAVID CERVELLÓ

Si us heu preguntat què fa i com funciona un tacògraf no us podeu perdre la secció d'avui d'en Prudencio Exojo al Nits de Ràdio. La nova legislació determina clarament quins vehicles l'han de portar, així que si teniu dubtes, avui us quedaran resolts