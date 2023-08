LA CIUTAT d'ESTIU 22/08/23

A La Ciutat d'Estiu d'aquest dimarts hem parlat de la son i de com ens afecten les altes temperatures a l'hora de dormir. Just a l'inici de la segona hora hem entrevistat al compositor Ivan Torrent que ha presentat el seu darrer treball discogràfic fa tan sols uns mesos. 'Onyria' és doncs un viatge pel món orquestral i la música electrònica. Amb l'Abril Raluy hem parlat de com plantejar la tornada a la feina després de les vacances d'estiu i hem xerrat amb un dels responsables de la Biblioteca Gabriel García Màrquez després de ser distingida com la millor del món. Durant el programa d'avui també hem escoltat les cançons que sonaven a la ràdio el 2014.