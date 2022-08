La Ciutat d'Estiu 04/08/2022

Al programa d'aquest dijous hem parlat amb Anna Grau, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans federats a la Fundació Pere Tarrés sobre els casals d´estiu per a tots els nens i dels que podran fins al mes d´agost. L'Ethan López se'n va a la platja per preguntar als usuaris si estan complint o no amb la normativa de la campanya "Barcelona sense fum" que va començar el passat 21 de juliol. Parlem també amb la Núria Sanz sobre Hemingway i com endinsar-nos en l'obra d'una gran figura com la seva. I com cada dijous, anem de restaurant. En aquesta ocasió descobrim "Contracorrent" que ens presenta una fusió entre la cuina italiana i catalana.