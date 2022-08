La Ciutat d'Estiu 03/08/2022

Al programa d'aquest dimecres hem parlat amb Joan Esteve, director del Celler Raimat per parlar de l'inici de la verema una setmana avanç de l'habitual i també sobre com estan afectant les onades de calor a la producció del raïm i, per tant, del vi. Parlem amb el Marc Solé coses curioses que podem trobar-nos a Wallapop. El Marca Sala ens explica la història de la música electrònica i com ha influenciat aquest estil en altres músiques. Per últim, repassem amb l'Ethan López les portades de les revistes del cor.