LA BRÚIXOLA D’ESTIU, AMB MARCO CHIAZZA

La Brúixola d’Estiu 17/08/2022

Escolta el programa complet de La Brúixola d'Estiu amb Marco Chiazza. Avui, en memòria del cinquè aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, hem fet un programa especial sobre els fets del 17-A. Hem obert el programa amb el testimoni de l’Estela, que es trobava regentant una botiga a Les Rambles en el moment dels atemptats. Seguint el fil, hem entrevistat Anna Teixidor, periodista que ha plasmat la seva profunda investigació sobre els atacs gihadistes en el llibre “Sense por a morir. Els silencis del 17-A” i en el documental “800 metros”. També ens hem traslladat a Cambrils per parlar amb Mercè Dalmau, que exercia com a regidora de Turisme en el moment dels atemptats. Més enllà del cinquè aniversari de l’atac terrorista, hem parlat per telèfon amb Xavi de la Iglesia, un dels membres del grup barceloní Blaumut, per conèixer com està funcionant el seu últim disc, “Olímpica i Primavera”. En la recta final, Roger Montañola ens ha portat la seva secció sobre tecnologia i reptes de futur; hem conegut les particularitats de l’empresa Benditas Drinks de la mà d’un dels seus CEOs, Xavi Llauradó, que ens ha explicat en què consisteix el seu negoci sobre begudes alcohòliques de baixa graduació; l’Anna Quirante i l’Ethan López ens han descobert les últimes novetats de la premsa del cor; i hem acomiadat el programa amb els jocs de La Brúixola d’Estiu.