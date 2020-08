Els barris més empobrits els més afectats per la Covid-19

El coronavirus sí que hi entén de fronteres. Concretament de fronteres de barri. I és que segons aquest estudi els barris amb les rendes més baixes són els que tenen una incidència major pel virus. L’estudi, realitzat sobre Barcelona mostra unes xifres evidents: Els districtes amb més afectació pel coronavirus són Nou Barris, on es van registrar 70 casos per cada 10.000 habitants, seguit d’Horta Guinardó, on aquesta xifra és de 64 casos per cada 10.000 habitants.