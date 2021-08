LA BRÚIXOLA D'ESTIU, AMB ENRIC SÁNCHEZ

La Brúixola d'Estiu 17/08/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola d'estiu amb Enric Sánchez. Avui hem començat preguntant al carrer quin és el lloc on sempre voldrien tornar. Després d'això hem fet un salt al passat per parlar que tal dia com avui del 1993 Alejandro Sanz va llançar al mercat el seu àlbum titulat “Si tú me miras”. Seguidament hem parlat amb Carlos Moreno, organitzador del Posidònia Fest. Després hem entrevistat a Joan Serra, director del congrès “International Mobility Congress” i director general de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, per parlar de la mobilitat sostenible. A posteriori, a la secció de gastronomia hem parlat amb la Núria Murtro, cuinera de La Boulangerie, a la Garriga, i després hem tingut una secció d'economia. A continuació la Ingrid Sunyer ens ha portat la seva secció setmanal per parlar de conspiracions. I per acabar, com cada dia, hem comptat amb la consulta del nostre filòsof de guàrdia, i la secció del viral del dia.