Un 40% de les dones pateix assetjament en desplaçar-se a peu o en transport públic per Barcelona

El 40% de les dones ---dues de cada cinc--- ha patit una situació d’assetjament, ja sigui físic o verbal, mentre es desplaçaven de dia per Barcelona; En canvi, és una situació a la qual fan front el 24% dels homes, pràcticament la meitat.

Són dades d’un estudi del RACC i de Zurich Seguros que evidencia les diferències de gènere a l’hora de moure’s per la ciutat. L’estudi també constata que al carrer i als mitjans de transport públics, les dones que declaren haver patit assetjament són més del doble que els homes i fins i tot el triple en alguns casos, tant de dia com de nit. Per tot plegat, el RACC fa un seguit de recomanacions a les administracions.

Als operadors de transport públic, aconsellen establir un sistema de parades a demanda en rutes d'autobusos nocturns o d'àrees perifèriques, tenir aplicacions de mobilitat amb dades a temps real per reduir el temps d'espera en parada i incrementar la presència d'agents de seguretat i càmeres a les estacions, així com millorar la il·luminació i visibilitat.

N’hem parlat a La Ciutat, amb l’Alba Rey, cap d’estudis de mobilitat del RACC.