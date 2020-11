El Síndic de Greuges investigarà d’ofici els problemes dels ajuts pels autònoms

Els autònoms estan que bufen després del col·lapse per demanar les ajudes anunciades per la Generalitat. Segons càlculs del govern, hi havia 100MIL autònoms a Catalunya que complien els requisits per als 10MIL ajuts disponibles. El web per sol·licitar-los va col·lapsar de seguida i va deixar moltes persones sense accedir a l’aplicatiu. Però, aquesta no és l’única queixa del col·lectiu. També critiquen com s’han repartit les ajudes: s’han adjudicat als primers que hi han arribat. Per cert, que els ajuts es van exhaurir de seguida.

Des del Govern, s’han disculpat pel caos. Estudien una nova bateria d’ajudes per als autònoms. Mentrestant, els dos socis de l’executiu es culpen mútuament: el Departament de Treball, d’ERC, en responsabilitza Polítiques Digitals, de Junts; mentre que Polítiques Digitals assegura que és cosa de Treball.