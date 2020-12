Salvador Macip: “Cal treballar per convèncer la població de que la vacuna de la covid és segura”

Segons la darrera enquesta del CIS, el 55% de la ciutadania preferiria esperar abans de posar-se la vacuna contra el coronavirus. Els experts recorden que s’han seguit correctament tots els protocols de seguretat i a més insisteixen en la necessitat d’obtenir una immunitat de grup per poder posar punt i final a la pandèmia...una immunitat que només s’aconseguirà quan entre un 60 i un 80% de la població tingui anticossos.

El recel a una vacuna nova és normal però s’han de vèncer les pors per poder acabar amb la pandèmia. Així ho exposa el metge i investigador de la universitat de Leicester, Salvador Macip, qui en declaracions a la Ciutat, explica que la vacuna s’ha fet en un temps rècord per que s’ha retallat en tràmits administratius, s’ha invertit més diners del que és habitual i s’ha trobat la proteïna diana molt aviat. Pel que fa a la seguretat, s’han seguit tots els protocols i de fet, assegura que, si pogués, no dubtaria a posar-se-la ja.

El doctor Macip confia en que no serà necessari que sigui d’administració obligatòria i espera poder assolir la immunitat de grup després de l’estiu.