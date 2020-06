Rutes per La Rambla per tornar a atreure els barcelonins

LA CIUTAT, AMB MÒNICA GÜNTHER

Si hi ha un carrer que els companys de la ràdio trobem a faltar és La Rambla. De passar-hi cada dia a no trepitjar-lo des de fa gairebé tres mesos. El seu quilòmetre i escaig a dia d’avui, si no estiguéssim en situació de pandèmia, estaria ple de turistes passejant pels seus racons. Però des d’Amics de la Rambla treballen per tal de recuperar la Rambla pels barcelonins en aquest estiu tan singular que viurem enguany on es preveu que el turisme estranger sigui molt inferior a d’altres anys.