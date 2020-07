Roger Pallarols: “El Govern està fent un tancament total encobert dels restaurants”

Roger Pallarols considera la resolució aprovada pel Govern per restringir la mobilitat ciutadana i frenar així els contagis de coronavirus suposa un “tancament total dels restaurants encobert i per la porta del darrera”.

El director del gremi de restauració ha dit afirmat estar molt preocupat per les restriccions aplicades pel Govern perquè “estan demanant a la ciutadania que es quedi a casa, però mantenen els restaurants oberts”, el que suposarà un cop letal per un sector ja molt tocat per l’anterior confinament.