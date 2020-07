La Ciutat 06/07/2020

CADA MIGDIA, A ONDA CERO CATALUNYA

Podcast complet de La Ciutat amb Mònica Günther. Parlem del confinament del Segrià amb l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol. Entrevistem el físic i investigador de la URV Àlex Arenas per saber si hem de patir per un nou confinament a Barcelona. Jordi Folck ens parla de la figura d’Alberto Closas. La Síndica de Greuges de Barcelona parla de dues noves actuacions d’ofici en matèria d’habitatge de protecció oficial i del mal ús veïnal de l’urbanisme a Barcelona. Enric H. March ens explica el curiós orígen de les columnes que hi ha a la façana del Palau de la Generalitat.