El temple de la Sagrada Família segueix tancat per la crisi sanitària, però, per poc temps. Està previst que obri portes de nou el 4 de juliol i, des d’aquest dimarts, ja estan disponibles les entrades gratuïtes per a tots els barcelonins i barcelonines. Podran entrar al temple de franc les tardes del cap de setmana a partir del 18 de juliol, en una acció que es diu Hora Barcelona i que vol atreure l’atenció dels residents a la ciutat.