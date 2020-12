Garcia Albiol: “La tragèdia a la nau industrial era previsible”

Segons l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, la tragèdia a la nau industrial “es podia preveure”.

Albiol ha confirmat que el consistori badaloní tenia constància des de fa temps de la situació que es vivia a la nau industrial sinistrada i ha assegurat que “l’Ajuntament de Badalona ha fet 17 intervencions a l’entorn de la zona incendiada en els darrers sis mesos”. Però, segons ha assegurat l’alcalde, “les actuacions només podien ser a l’exterior perquè no hi havia autorització judicial per entrar dins la nau”.

En aquest sentit, Albiol ha dit que “provablement, si en aquest país es pogués actuar quan es detecta una situació com aquesta, la situació hauria estat diferent”. I per això considera que “ens hem de preguntar si han de passar moltes més desgràcies com la de Badalona per entendre que no es pot permetre la ocupació il·legal”.