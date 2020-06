Com es controlarà l’accés a les platges en fase 2?

Ara que s’està parlant tant de com regular l’aforament de les platges i altres espais urbans en temps de confinament, la tecnologia pot ser una gran aliada. Carles Lamelo, a l’espai de tecnologia de La Ciutat amb Mònica Günther, ha explicat els diferents mecanismes que estan implementant els consistoris catalans per controlar l’aforament i l’accés a les platges a partir de dilluns.

Hi ha tota mena de possibilitats, alguns municipis com Salou posaran semàfors a les platges per regular-ne l’accés. Es tracta de semàfors virtuals, no físics, a través d’una aplicació. A la localitat tarragonina de Salou es controlarà l'aforament de les platges amb una vintena de sensors que comprovaran l'ocupació a temps real i informaran mitjançant un codi de colors tipus semàfor. Si l'ocupació és baixa, es senyalitzarà en verd; en taronja si comença a ser elevada i en vermell si ja no està permesa més gent. De moment, el codi de colors podrà consultar-se en una aplicació, encara que no es descarta instal·lar semàfors a peu de platja per a una millor senyalització i prevenció. Les dades també es transmetran en temps real a la Policia Local de Salou, que podrà saber a l'instant quin és l'aforament de les platges.

El sistema té un cost superior als 100.000 euros. L'Ajuntament vol adquirir-lo amb la idea que ja sigui definitiu, és a dir que serà d’aquelles coses que es quedaran a la nostra vida després del Coronavirus.

De la seva banda, altres municipis com Pineda de Mar aplicaran el control mitjançant drons que vigilaran les platges. Tota la informació es gestionarà mitjançant intel·ligència artificial. El sistema capta imatges i mitjançant algoritmes identifica el número de persones que es troba en cada tram. D'aquesta forma la Policia Local té informació immediata de l'aforament per a prendre les decisions.

En el cas de Calella, una aplicació generarà sectoritzacions virtuals de la platja. A través de la xarxa WiFi del municipi es detectarà el nombre de banyistes a cada tram. La webcam municipal també permetrà oferir una imatge general. Totes les dades obtingudes passaran a disposició dels agents municipals que, gràcies a mètodes algorítmics d'intel·ligència artificial podran conèixer en quin moment s'ompliran les platges.

Per últim, hi ha una empresa catalana que ha desenvolupat una tecnologia per poder aplicar no només a platges, també a parcs i a altres espais públics que necessitin regular l’accés en aquesta època de confinament. L’aplicació es diu LET ME VISIT. I el director general de la companyia responsable del projecte, Jesús Alonso, n’ha explicat el funcionament a La Ciutat amb Mònica Günther.