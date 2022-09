La Ciutat d'Estiu 02/09/2022

Al programa d'aquest divendres parlem amb Maria del Carmen Llasat, Secretaria del Departament de Física Aplicada y Coordinadora del Grupo de Investigació Consolidat de Meteorologia de la UB, sobre els efectes del canvi climàtic després de la gran pedregada a la Bisbal de l'Emporda aquesta setmana. Amb en Xavi Casinos parlem d'un nou secret de Barcelona. Aquesta setmana anem fins a una comissaria. La Mercè Ruiz de la Fuente ens porta les propostes culturals del cap de setmana. I en Lluís Soler ens recomanarà llocs on no anar. Cada setmana analitzarem les ressenyes de llocs on la gent no n'ha sortit gaire contenta. En Robert Calvo ens parla de la pel·lícula El Test, de la ma d’Atresmedia Cina i Warner Bros. I també ens portarà La Ràdio que et mereixes per treure'ns els colors.