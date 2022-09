Avui hem parlat de la saturació als Centres d’Atenció Primària amb el sindicat Metges de Catalunya. Hem anat fins La Setmana del Llibre en Català per conèixer-ne els detalls. I hem tingut al Pol Avinyó, que ens ha explicat com serà l’estrena de Don Pasquale al Gran Teatre del Liceu. Al ‘Ciutat solidària’ hem escoltat l’entitat ‘Step by step’. En Marc Giró ens ha detallat com són els pijos catalans.