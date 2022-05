La Ciutat 11/05/2022

Al programa d'aquest dimecres, en motiu de la setmana de la formació a Onda Cero Catalunya, parlem amb la Virginia Luzón, vicerectora de comunicació i cultura de la UAB, per parlar sobre com han canviat els graus i els alumnes universitaris en els últims anys. També parlem amb la Fundació Paliaclínic, que aquest dijous celebra un concert solidari al Col·legi de Metges de Barcelona. També anem fins a Santa Coloma per parlar sobre la prova pilot d'agents violeta, que actuen en cas d'assetjament sexual. I una vegada més fem divulgació científica, i parlem sobre els efectes al cervell de les addiccions amb la Laia Castell, investigadora a la universitat John Hopkins de Baltimore. I també parlem sobre la iniciativa de Porsche Barcelona, que promou el reciclatge de les seves peces per crear peces d'art. I els beneficis de l'exposició que es celebra demà dijous 12 es destina a la investigació contra el càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Deu. I en David Cervelló ens porta, una setmana més, les novetats a les revistes del cor.