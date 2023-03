La Ciutat 03/03/2023

Al programa d'aquest divendres hem parlat amb Guillem Espriu, cap de polítiques socials AMB, sobre l’estudi que indica que una persona ha de tenir un sou mínim de 1.500 per viure dignament a l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb en Xavi Casinos descobrim un nou secret de Barcelona. Seguim la cadena de restaurants i anem fins Almarge, de Badalona. Amb la Mercè Ruiz de la Fuente parlem de les activitats culturals que no ens podem perdre aquest cap de setmana. En Lluís Soler ens porta les pitjors ressenyes d’internet. Aquesta setmana parlem de calçotades. I en Robert Calvo ens treu els colors i ens arranca riures gràcies a les seva ‘Ràdio que et mereixes’.