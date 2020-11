Àlex Arenas: “No estem preparats per la reobertura des del punt de vista epidemiològic”

Avui comença la desescalada a Catalunya, però el cert és que dels tres criteris que es va imposar el Govern per relaxar les mesures només en compleix dos: la taxa de reproducció del virus està per sota de 0,8 i, des d’avui mateix, el nombre de nous contagis no arriba als 1.000, es queda en uns 700. Ara bé, l’ocupació de crítics està molt per sobre del que es recomana: hi ha 500 persones ingressades, quan el que s’ha establert és que no passi de 300

Amb aquestes dades, arranquem la reobertura: reclamada i necessitada per moltes persones, sobretot, sectors com la restauració i la cultura, asfixiats econòmicament per la pandèmia.