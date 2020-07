Alcaldessa d'Aitona: “Necessitem més professionals sanitaris urgentment”

El Segrià s’ha convertit en la primera àrea que s’ha tornat a confinar després d’aixecar l’estat d’alarma. Des de dissabte, més de 200mil persones no poden sortir de la zona excepte per anar a treballar o per desplaçaments justificats. I és que ara mateix, a la regió de Lleida, hi ha més de 3800 persones contagiades amb 15 focus actius, 14 al Segrià i un a Vielha. Es mantenen les reunions de no més de 10 persones però es demana “abaixar la vida social”.

Des del departament de salut asseguren que no és necessari aturar tota l’activitat econòmica però si trepitjar una mica el fre. I mantenir les mesures del distanciament personal i les mascaretes. Estem parlant d’un confinament perimetral amb la qual cosa, la mobilitat dins la comarca està permesa. Una mesura però que el divendres no estava prevista i en canvi, el dissabte a les 10 del matí, es feia oficial el tancament d’aquesta àrea. Avui, a més, és el primer dia laborable i els Mossos continuen controlant les sortides i entrades per evitar desplaçaments.