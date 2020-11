LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Xavier Diez (USTEC): “No podem tenir 8 lleis d’educació en 20 anys”

Aquest dijous s’ha aprovat la nova llei d’educació, coneguda com a llei Celáa. Ho ha fet amb un sol vot de diferència i amb el suport dels partits catalans i bascos. La nova llei ha aconseguit 177 vots, un més que la majoria absoluta. Esquerra, el PNV, Más País i Compromís hi han votat a favor, mentre que altres com Junts per Catalunya i Bildu s’han abstingut. En parlem amb en Xavier Diez, portaveu del sindicat d’educació USTEC.