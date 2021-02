Sonia Jiménez (Adecco): “A Catalunya fan falta perfils especialitzats i gent que es formi en sectors concrets”

Segons l’estudi, 8 de cada 10 empreses reconeixen que els costa trobar perfils que encaixin en certes posicions i es calcula que hi ha un hi ha fins a un 9% de vacants en llocs de treball.

Concretament a Catalunya els perfils que més falta fan són els de la Industria i Serveis. També el sector de la tecnologia és on més gent es busca. Pel que fa el sector de la indústria, els que més dificultats per trobar treballadors amb un bon perfil és el de la indústria química-farmacèutica. Segons la directora d’Adecco Barcelona, Sonia Jiménez, a Catalunya i a la resta de l’Estat encara queda feina per fer en formació. Un exemple en son els idiomas, que moltes empreses busquen un tercer idioma que molts treballadors no dominen.