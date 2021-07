LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

El Síndic de Greuges creu que a dia d’avui les eleccions no compleixen les garantíes suficients per ser celebrades

Actualment milers de persones estan subscrites a plataformes de creació de contingut: Patreons de podcasts, subscripcions a plataformes de streaming. Doncs la proposta de la plataforma Aixeta és apostar pel micromecenatge continu per ajudar de manera continuada als creadors de contingut. En parlem amb Liz Castro, la creadora del projecte, que té com a objectiu crear un fluxe econòmic estable per ajudar als artistes, però també involucrar al públic.