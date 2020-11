A dia d’avui la gran majoria de fires de Catalunya s’han hagut d’aplaçar, anul·lar o en el millor dels casos reinventar. I tot i que alguns actes s’han seguit fent, s’han hagut d’adaptar a la situació amb actes telemàtics. Tot i això, precisament el Mobile ja ha posat data a la seva pròxima edició el febrer del 2021. Una data que no està tant lluny i que posa en qüestió si d’aquí poc més de 3 mesos la situació permetrà celebrar un esdeveniment on hi participen ponents i assistents de tot el món. A curt termini les fires poden espirar a tornar a la normalitat que coneixien fins ara? De moment, moltes ja s’han vist obligades a transformar-se i apostar per les noves tecnologies.