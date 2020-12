Sandra Barneda desperta als àngels de la guarda que ens acompanyen durant la vida

La protagonista de la història de Sandra Barneda es diu Gabriele. Un bon dia, al despertar, li canvia la vida per sempre. Després de la mort de la seva mare, Gabriele torna a el poble dels estius de la seva infància. Allà l'espera el seu pare, amb el qual no parla des de fa anys. Junts es disposen a complir l'últim desig de la Greta, la mare: que les tres persones més importants de la seva vida escampin les seves cendres en un lloc on van ser feliços.