Sabadell: polèmica per la B40

L'alcaldessa Marta Farrés ha defensat el projecte de la B40 perquè deixin de passar 30 mil vehicles per diferents punts de la ciutat, especialment per la Gran Via, "ha de ser soterrada i ben feta, però s'ha de fer". Segons Farrés, "no hi ha ciutats amb més de 200 mil habitants sense un sistema de circumval·lació de rondes". En canvi, el candidat d'Esquerra ha assegurat que s'oposaran al Quart Cinturó i ha contraposat aquest projecte a un model alternatiu, sostenible i intel·ligent apostant pel transport públic i connectar Castellar amb la C-58: "El meu compromís públic és que, si soc alcalde, evitaré el Quart Cinturó i ja li he dit al president de la Generalitat; el Quart Cinturó no passarà". Pel que fa a possibles pactes postelectorals, la candidata socialista ha assegurat que, amb excepció de VOX i la CUP, que són "línies vermelles", es pot entendre amb la resta de formacions "si posem la ciutat davant de tot". En canvi, Fernández ha defensat "una via àmplia" per governar en la que no tenen cabuda ni VOX, ni PP ni tampoc el PSC.