PIMEC, preocupada per l'impacte de la pujada del salari mínim

En una entrevista a la Brúixola, Ginesta ha explicat que el més important de l'SMI no és l'import, "hem de pagar els millors salaris possibles" però sense perdre competitivitat i llocs de treball. Per això, el secretari general de PIMEC ha demanat "un gran pacte" per la productivitat: "tenim el setè salari mínim d'Europa, però en indicadors de productivitat estem a la cua, aquest és el desequilibri que no ens acaba de convèncer". D'altra banda, Ginesta també ha demanat al govern espanyol "corresponsabilitat" perquè la licitació de contractes públics i de col·laboració publicoprivada es faci amb salaris per sota del que s'ha aprovat aquest dimarts.