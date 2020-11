El petit comerç gironí busca superar la crisi adaptant-se a la venda digital

Els efectes es comencen a notar en diversos carrers de ciutats catalanes. A Girona, en diversos carrers ja es veuen grapats de locals buits sense negocis. De moment, la majoria d’ells han sigut els que anaven enfocats al turisme, però el petit comerç cada vegada pateix més per què no siguin ells els pròxims a abaixar la persiana. La Des de l’Ajuntament de Girona ja s’elabora un estudi per saber l’afectació de la covid-19 sobre el comerç de la ciutat. De moment, segons la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez, la situació és complicada i esperen salvar la temporada amb la campanya de Nadal. Tot i això, segons dades de la Generalitat, el 2017 a Girona hi havia 1.665 establiments; el 2018, van passar a ser-ne 1.646, i l'any passat es va tancar amb 1.618, una xifra que s’estima que per culpa de la pandèmia encara caigui més els pròxims mesos si la situació no millora.