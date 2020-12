Manolo García prepara nou disc mentre recita el seu poemari

En aquest compendi de poemes, Manolo García ens retrata el seu univers. Repassa la vida dels nostres dies a través de les paraules. Com sempre, mai no es queda res dins seu per expressar i segueix sent el ciutadà i cantautor combatiu que lluita contra les injustícies. En Manolo es pura emoció i veritat. Defensa la bondat i el fet de ser agraït a la vida, sempre amb un somriure a la cara per a les persones que ens envolten. Manolo García fa d’aquest, un món millor.