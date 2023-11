L'impacte de la intel·ligència artificial al món dels negocis i al mercat del treball

En el programa especial de 'La Brúixola' amb motiu de la Diada de les TIC a Catalunya, parlem des de l'edifici Telefònica, al Fòrum de Barcelona, sobre la revolució que podria suposar la intel·ligència artificial en les nostres vides. Podríem definir la IA com un camp de la informàtica que permet que els sistemes tecnològics rebin i processin dades del seu entorn amb l'objectiu de resoldre problemes i actuar amb una finalitat específica. Sota aquest paraigua, es desencadenen multiplicitat d'opcions: des de la creació de textos o treballs a través de l'anomenat xat GPT fins a la possibilitat d'extreure la veu de John Lennon d'una gravació de mala qualitat i poder-ne fer una cançó de 'The Beatles' que escoltem avui en dia.





Com pot impactar la IA en l'àmbit dels negocis i del mercat laboral?

Per respondre aquesta pregunta,s'han reunit al voltant d'una taula per explicar a '' els usos de la IA en aquest àmbit i valorar-ne les amenaces i els seus beneficis. El director general de CISCO,, assegura que amb l'ajuda de la IA "podré compartir mésamb els equips i persones del sector i aprendre de les seves inquietuds". El director Territorial B2B Orange a Catalunya,, coincideix que amb la IA podrem deixar de fer, tot i que alerta que "és important que les dades que tracti el sistema estiguin beni saber què fem amb elles des d'un punt de vista"., responsable de talent digital de Michaelpage, també participa d'aquesta taula i defensa el paper de la dona en aquest sector: "La tecnologia serà qui decidirà cap a on van les empreses i esmés aquest sector", assegura. El CEO de Roca Salvatella,, ens parla de com la "IA variarà la forma de relacionar-nos amb els nostres". Per la seva banda, el president de Graustic,, assegura que la IA "és una, però que hem d'obrir una porta rellevant als temes ètics, reguladors i morals". Finalment, el director de sector públic d'Italtel,, posa en valor el puntde la IA que, explica, "ens aportarà temps de qualitat per invertir en empatia i emoció i això ens farà anar a treballar més contents".Més enllà del debat, dediquem també un espai del programa a parlar amb el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital,, que ens explica com s'està aplicant la intel·ligència artificial en l'àmbit de la Generalitat.