L’ACTUALITAT A FONS

Les sales de teatre celebren les ajudes al sector, però asseguren que fa falta molta més inversió

Un dels sectors que més ha patit fins ara aquesta crisi econòmica és el cultural. Tot i el tancament, hi ha petits brots d'esperança com els 14 milions destinats al sector durant aquest maig per part de la Generalitat. Des de l'Associació de Sales de Teatre celebren aquestes ajudes, però afirmen que encara queda molt per fer. En parlem amb la seva presidenta, Isabel Vidal.