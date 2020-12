Les estacions d’esquí reobren en una temporada atípica i a l’espera de l’evolució de la pandèmia

A hores d’ara i per evitar aglomeracions la venda de forfaits es limita a la venda online. A més, també limitaran la quantitat de forfaits en funció de les zones obertes. L’obertura, però, també tindrà mesures sanitàries com la obligació de l’ús de la mascareta a les zones de remuntadors o zones interiors. També serà obligatori la distància de seguretat a les zones on s’acumulin persones. Tot i la possibilitat d’obrir, els confinaments perimetrals de cap de setmana segueixen presents entre comarques, fet que afectarà sense cap mena de dubte a les estacions d’estiu. Segons Alsina, la temporada será complicada i estan pendents de com evoluciona la pandèmia per adaptar les condicions de cada pista.