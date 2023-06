L'anàlisi de l'expert: "La remodelació del Govern és un tancament de files, és per resistir"

El professor Jordi Sauret ha explicat que, darrere aquests canvis, hi ha la pèrdua per part d'Esquerra de tres-cents mil vots a les eleccions municipals i un govern molt feble, sense majoria parlamentària. En aquest sentit, Sauret creu que la marxa de Teresa Jordà com a número dos d'ERC a les generals pretén "dissimular que les coses no van bé" però que la remodelació "no està feta pensant en les generals sinó en aguantar". En la seva opinió, el president Aragonès ha fet "un tancament de files", amb gent del partit, que deixa enrere l'etapa d'eixamplar la base amb l'aposta per independents.

Convocar eleccions?

Sauret ha assegurat que l'executiu de Pere Aragonès té tota la legitimitat per seguir governant, però també ha apuntat que "l'ideal seria convocar eleccions quan es pugui", ja que ha canviat tant l'escenari a Catalunya, però també al conjunt d'Espanya i també a l'àmbit internacional. Tot i això, aquest professor de la Universitat Abat Oliva CEU creu que l'objectiu d'Aragonès serà resistir, ja que té els pressupostos aprovats.

Consellers desgastats

L'analista Jordi Sauret creu que els tres consellers sortints ja estan amortitzats. En el cas de Juli Fernàndez, ha parlat de "fracàs" perquè ell s'havia oposat a unes infraestructures - la B40 - i al seu municipi, Sabadell, el PSC ha guanyat de forma molt àmplia. En el cas de Gonzàlez Cambray, el professor creu que s'hauria d'haver rellevat abans. En aquest sentit, ha criticat la forma de funcionar d'ERC de no fer caure mai, ha dit, els seus consellers de forma directa.