Juan Naranjo va viure l’horror de l’homofòbia des de ben petit

A ‘Juanito Libritos’ el van amenaçar, el van agredir i el van assetjar de tal manera mentre era petit i adolescent, que aquells anys de la seva vida l’han marcat per sempre més. Ara no busca venjança, sinó explicar la seva història per contribuir a que la seva història no es torni a repetir mai més en cap dels joves d’aquest país. ‘Mariquita’ (Sapristi, Roca Editorial) és un document que qualsevol ciutadà o ciutadana, de qualsevol edat, hauria de llegir i contemplar per prendre consciència de l’infern pel qual passen moltes persones LGTB.