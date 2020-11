LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Josep Maria Puig (Metges de Catalunya): “Seguim tenint el mateix problema que a la primera onada, la falta de mans”

Les xifres a Catalunya entorn infectats de Covid van a millor dia a dia. Totes menys les xifres d’ingressats a les UCI. I és que sembla que els hospitals són els últims a notar la millora de les xifres i a hores d’ara encara segueixen al límit. A hores d’ara, queden 7 dies per que algunes de les restriccions a Catalunya es relaxin perquè els infectats per dia i la ràtio d’infecció ha baixat en les últimes setmanes. Però a les UCI segueixen superant les xifres amb 580 pacients ingressats a dia d’avui. De moment, però, Catalunya compleix un dels criteris que haurien de marcar una desescalada, la velocitat de contagi està per sota 1, ja que arriba a 0,80. En parlem amb Josep Maria Puig, secretari General del sindicat Metges de Catalunya. Puig assegura que la situació a les UCI dels hospitals catalans és crítica i que la situació no ha millorat gaire en aquesta segona onada respecte la primera.