Josep Lluís Condom (Sociòleg): “Tenir la vacuna a tocar no farà que la gent es salti les restriccions”

Finalment a Catalunya les restriccions vindran marcades per la limitació de persones: Fins a 10 persones amb nens inclosos, provinents com a molt de dues bombolles de convivència. Pel que fa el toc de queda, actualment a les 10 de la nit, durant el cap d'any i la nit de Nadal s'allargarà fins a 2/4 de dues, i la nit de Reis fins les 11 de la nit. També els residents fora de Catalunya, per estudis o per feina, podran tornar a casa. La gent gran també podrà sortir de les residències durant els dies de festes i els restaurants podran ampliar els seus horaris, mantenint la restricció de taules, en aquest cas de fins a 6 persones. Tot i aquestes petites excepcions, moltes famílies no podran celebrar el Nadal amb normalitat ni fer trobades familiars multitudinàries.