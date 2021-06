Jordi Milán celebra els 40+1 anys de La Cubana amb una exposició a Sitges

Quilos de roba, centenars de perruques, molta ploma, purpurina i excés conformen aquesta divertida exposició que serveix per celebrar els 40 anys més 1 de La Cubana. La companyia torna així a Sitges, localitat on va néixer el 1980, després de 12.000 funcions en 200 teatres i cinc milions espectadors al llarg d'una trajectòria de quatre dècades marcada pel joc com a expressió teatral, la sorpresa i la transgressió dels espais. També a la televisió, on ha protagonitzat sèries de culte com la mítica ‘Teresina S.A.’.