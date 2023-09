La imputabilitat dels menors arran de la violació múltiple a Badalona

Andreu Blanco explica que "els delictes de caire sexual estan augmentant i se'ls està donant també més visibilitat". Pel que fa al perfil dels homes que perpetuen aquestes accions, l'advocat apunta que "que hi ha perfils de tota mena relacionats amb aquests delictes, entre altres coses perquè els menors estan cada cop més a prop de l'accés a la pornografia i al consum de substàncies". Blanco explica que la responsabilitat civil d'un menor d'edat recau sempre als pares i considera que "S'ha d'invertir en mitjans i eines per evitar i prevenir possibles futurs delinqüents, ja que quan s'arriba als jutjats ja hem arribat tard". Pel que fa a la presó, l'advocat considera que "és més una mesura venjativa que preventiva" i que hem de parar especial atenció a com eduquem perquè després de la presó, també es pot reincidir.