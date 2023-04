Hospitals, farmàcies i residències es preparen per a la retirada de la mascareta

En una entrevista a 'La Brúixola', el vocal de comunicació de la societat catalana de medicina comunitària i familiar (CAMFiC), Jordi Mestres, ha reconegut que la retirada podria haver arribat "una mica abans" però ha defensat que ja s'apliqui de forma immediata amb algunes excepcions, "quan s'atén a persones vulnerables i quan els treballadors puguin patir alguna infecció respiratòria". En aquest sentit, Mestres creu que "en determinades circumstàncies" s'haurà d'utilitzar amb més o menys intensitat. Pel que fa a les residències, la presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residències de gent gran 5+1, María José Carcelén, creu important retirar les mascaretes per millorar la interacció amb les famílies, "establir una relació de confiança" amb els cuidadors i recuperar la normalitat a tot arreu. Carcelén ha explicat que, per exemple, "a l'hivern ens preocupava més la grip A que la covid". També ha criticat que la Generalitat hagi permès a algunes residències imposar les mascaretes als residents malgrat que només és obligat per als treballadors i els familiars: "És un disbarat". Finalment, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, ha defensat que el col·lectiu "ha donat compliment a la normativa durant aquest temps, que si és necessària s'ha de complir, però quan no, s'ha de relaxar". També ha admès que és "difícil anar contra els hàbits", en al·lusió a molts ciutadans que van a la farmàcia sense portar mascareta.