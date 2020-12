LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

El Gremi de Pastissers esperen vendre la mateixa quantitat de torrons però en peces més petites

Aquestes festes els àpats de Nadal a la majoria de famílies seran diferents a la resta d’anys. I per això també els menús seran diferents. Parlem amb Elies Miró, president del Gremi de Pastissers de Barcelona, per veure com preveuen que els vagi la temporada. Una temporada que esperen vendre la mateixa quantitat però amb peces més petites.